В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
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В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек, и еще двое госпитализированы с ранениями. Об этом пишет «Царьград», отмечая, что ВСУ нанесли удар по Шебекино в 12:45. Удар пришелся по административному зданию. Информация о погибших и раненных была также размещена в Telegram-канале «Осторожно, новости!». Погибшим около 20 лет и они являются солдатами срочной службы.
Предположительно, в этот раз ВСУ ударили по Шебекино с территории Плетеневки Волчанского района Харьковской области с позиций на расстоянии около 1,3 км от российской границы, но эта информация официально не подтверждена.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. И на Западе уже говорят все больше о том, что Украине необходимо вооружение для нанесения ударов по объектам за сотни километров от линии фронта. И когда Украина получит его, стоит ожидать еще больше жертв среди солдат-сочников, которые несут службу в тылу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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