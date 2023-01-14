Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств.

Издание «E1.RU» пишет о том, что за минувший год дефицитными в Екатеринбурге стали многие препараты. И это не только импортные лекарства, но и препараты отечественного производства, в составе которых есть импортные компоненты.

При этом почти все медикаменты очень подорожали, и на это тоже очень жалуются россияне.

В Екатеринбурге сейчас нельзя купить такие лекарства как дивигель, климара, оземпик, хилак форте, феньльс, синяк-off. Пропали с продажи экседрина, стрикса, энцефабола, дриптана, ранитидина. Очень сложно найти феназепам, панадол, нурофен детский, проспан, тамоксифен, эстрожель.

В результате сложилась ситуация, когда из-за паники люди начинают закупать лекарства впрок, а некоторые берут даже те препараты, которые им на данный момент не нужны. В результате дефицит только растет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700