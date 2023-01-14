Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств.
Издание «E1.RU» пишет о том, что за минувший год дефицитными в Екатеринбурге стали многие препараты. И это не только импортные лекарства, но и препараты отечественного производства, в составе которых есть импортные компоненты.
При этом почти все медикаменты очень подорожали, и на это тоже очень жалуются россияне.
В Екатеринбурге сейчас нельзя купить такие лекарства как дивигель, климара, оземпик, хилак форте, феньльс, синяк-off. Пропали с продажи экседрина, стрикса, энцефабола, дриптана, ранитидина. Очень сложно найти феназепам, панадол, нурофен детский, проспан, тамоксифен, эстрожель.
В результате сложилась ситуация, когда из-за паники люди начинают закупать лекарства впрок, а некоторые берут даже те препараты, которые им на данный момент не нужны. В результате дефицит только растет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями....Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
Комментировать