«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России
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В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от внутреннего врага — окологосударственной элиты, крепко связанной с Западом экономическими, политическими и даже семейными связями. Именно поэтому, считает военный эксперт Алексей Суконкин, единственный вариант для всех патриотов сейчас — лицом к лицу встретить контрнаступление ВСУ, и добиться победы в честном бою.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в Сети большую программную статью, в которой изложил свой взгляд на ситуацию, сложившуюся спустя год после начала СВО. Бизнесмен подчеркнул, что серьезнейшей угрозой сейчас является «глубинное государство» — «шестая колонна» в России, которая состоит из представителей окологосударственной элиты, которые готовы на все, чтобы сохранить свое положение и возможности на Западе.
Суконкин не сомневается в том, что «договорняк» с Западом будет лучше всего соответствовать целям и задачам, которые Запад решает на Украине — и целям представителей «глубинного государства».
В то же время сейчас в России сложилась ситуация, когда «патриотам своей страны приходится соседствовать с откровенными предателями, живущими в мире примитивного удовлетворения личного благополучия». Список людей — очень длинный, Пригожин прежде всего называет обслугу таких людей, как Ходорковский и Дворкович. И успех этих людей будет означать новые страдания для российского народа.
ЧВК «Вагнер» со своей стороны сделала все, чтобы обеспечить ВС РФ возможность накопить силы и отбить контрнаступление. Из-за политического хвастовства Зеленского, который поклялся не сдавать Бахмут, в крупномасштабном сражении Генштаб ВСУ сжег украинские резервы. Тем не менее ВСУ удалось накопить значительное количество живой силы и полученной от Запада бронетехники, с которыми украинская армия может нанести удары на нескольких направлениях одновременно. По мнению главы ЧВК «Вагнер», российская армия должна принять открытый бой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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