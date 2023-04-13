«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»

Сегодня, 17:57

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«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»
Фото: ФАН

В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от внутреннего врага — окологосударственной элиты, крепко связанной с Западом экономическими, политическими и даже семейными связями. Именно поэтому, считает военный эксперт Алексей Суконкин, единственный вариант для всех патриотов сейчас — лицом к лицу встретить контрнаступление ВСУ, и добиться победы в честном бою.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в Сети большую программную статью, в которой изложил свой взгляд на ситуацию, сложившуюся спустя год после начала СВО. Бизнесмен подчеркнул, что серьезнейшей угрозой сейчас является «глубинное государство» — «шестая колонна» в России, которая состоит из представителей окологосударственной элиты, которые готовы на все, чтобы сохранить свое положение и возможности на Западе.

Суконкин не сомневается в том, что «договорняк» с Западом будет лучше всего соответствовать целям и задачам, которые Запад решает на Украине — и целям представителей «глубинного государства».

«Пригожин говорит про честный бой, который не только должен решить все цели СВО на Украине, но и разобраться с этим самым «глубинным государством» внутри самой России. Вторая задача не менее важна, чем первая, и обусловлена искренним желанием патриотов сохранить самостоятельность России, суверенитет и независимость и не допустить расцвета «западных ценностей», что мы уже проходили на примере 90-х», — уверен Суконкин.

В то же время сейчас в России сложилась ситуация, когда «патриотам своей страны приходится соседствовать с откровенными предателями, живущими в мире примитивного удовлетворения личного благополучия». Список людей — очень длинный, Пригожин прежде всего называет обслугу таких людей, как Ходорковский и Дворкович. И успех этих людей будет означать новые страдания для российского народа.

«Все разговоры про «договорняки» — это попустительство предательству интересов истинного, настоящего народа России, который сегодня воюет на фронте, работает в тылу, самоорганизуется в волонтёрские движения или отправляет на фронт гуманитарку, приближая нашу победу над попытками запада уничтожить русский мир, — уверен военный писатель. — И многих в «элите» это вполне устраивает, — тех, кто не хочет посмотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что нужен решительный и честный бой, а не вот это всё, что предлагает «глубинное государство. Только честный бой. Других альтернатив для сохранения российского государства у нас нет».

ЧВК «Вагнер» со своей стороны сделала все, чтобы обеспечить ВС РФ возможность накопить силы и отбить контрнаступление. Из-за политического хвастовства Зеленского, который поклялся не сдавать Бахмут, в крупномасштабном сражении Генштаб ВСУ сжег украинские резервы. Тем не менее ВСУ удалось накопить значительное количество живой силы и полученной от Запада бронетехники, с которыми украинская армия может нанести удары на нескольких направлениях одновременно. По мнению главы ЧВК «Вагнер», российская армия должна принять открытый бой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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