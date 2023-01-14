Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
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Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.
Он заявил в эфире «Большой редакции», что решил продлить контракт как минимум на 3 месяца, пишет «МК». По его словам, он хочет продлить контракт с Минобороны еще на три месяца, а за это время хочет «поставить работу на нужные рельсы и найти себе замену».
«Я думаю, что многие депутаты продлят контракт», — утверждает Голиков.
Голиков заключил контракт с Минобороны в октябре минувшего года, после чего прошел обучение на одном из полигонов Южного военного округа. Он попал в подразделение БАРС «Каскад», в котором служат депутаты, решившие отправиться на фронт.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины уже 327 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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