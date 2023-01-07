NGS.RU: как торговля Новосибирска пережила нервный срыв после начала СВО ВС из РФ в 2022 году

В 2022 году из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины, на российскую экономику обрушилась огромное количество санкций.

Еще весной с российского рынка ушли многие западные бренды, пишет «НГС». Это стало заметно и в магазинах Новосибирска. В частности, прекратил работать магазин ИКЕА. За день до этого в гипермаркете собралась огромная толпа, так как новосибирцы спешили приобрести остатки товаров, которые еще были на складах популярного шведского бренда.

Коснулась «военная спецоперация» и цен на продукты, а некоторое время дефицитными стали сахара, крупы и другие базовые продукты. Они, к слову, подорожали за год. А чтобы не было дефицита, на период ажиотажного спроса вводились ограничения на продажу количества товаров в одни руки.

Стоит отметить, что не все бренды ушли из РФ окончательно, некоторые из них открылись под новыми названиями. Например, Reserved превратилась в Re, а Sinsay — в Si.

Что же касается прогнозов на 2023 год, то пока эксперты не видят ярких сигналов того, что ситуация будет улучшаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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