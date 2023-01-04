38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине

Сегодня, 13:39

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38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине
Фото из открытых источников

В декабре в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, погиб 38-летний житель Переславля (Ярославская область) Сапунов Иван Сергеевич.

В соцсетях погибшего знают как Кота Баюна, о чем сообщают региональные СМИ.

У погибшего остались жена и четверо детей. Родные Ивана Сапунова рассказывают, что он бы единственным сыном у матери. На фронт Иван Сапунов ушел добровольцем. Он говорил, что не может оставаться в тылу, когда его соотечественники гибнут в «военной спецоперации».  

Напомним, «военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, которое далее используется ВСУ против российских военных. Поскольку стороны не ведут переговоры об урегулировании конфликта, число погибших будет расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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