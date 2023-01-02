Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма

Сегодня, 10:39

0

Image 16+
Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма
Фото из открытых источников

Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма.

В Италии у женщины был свой бизнес, но она посчитала, что правильнее сейчас поддержать Россию. Поэтому, оставив балетную школу, которая приносила хороший доход, Екатерина вернулась в Тюменскую область и сейчас работает в местном ДК.

В Россию из Италии с женщиной вернулась и ее дочь, которая по происхождению наполовину является итальянкой. Также с ними приехала и сестра Екатерины, которая прожила в Италии 25 лет.

Со слов Екатерины, с 24 февраля 2022 года ее жизнь в Италии изменилась, хотя ей всегда казалось, что итальянцы очень доброжелательны. Тем не менее, балетная студия, с которой она сотрудничала, разорвала с ней партнерские отношения.

Опасаясь, что далее будет только хуже, женщина приняла решение вернуться в Россию. У нее остался паспорт гражданки РФ, хотя она и получила пожизненный вид на жительство.

Отметим, на Западе стали более настороженно относиться к гражданам РФ после того как 24 февраля 2022 года Россия ввела свои войска на территорию Украины. Сейчас для обладателей российских паспортов в Европе действует множество ограничений, что вынуждает россиян возвращаться домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма

Сегодня, 10:39

«Слепая зона»: Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

Вчера, 15:29

Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

Вчера, 11:14

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

Вчера, 09:14

Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

2-01-2023, 17:14

Чемезов проинформировал о досрочном выходе на работу оборонных заводов в новом 2023 году

2-01-2023, 10:34

Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины

1-01-2023, 13:49

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

1-01-2023, 12:19

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

31-12-2022, 09:09

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

Политолог Светов высказался о санкциях: «Надо будет — мы чипы из микроволновок достанем»

30-12-2022, 19:04

В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты

30-12-2022, 13:24

Все билеты на поезд из Новосибирска в Казахстан раскупили еще за несколько месяцев до его отправления

30-12-2022, 10:14

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

29-12-2022, 16:19

О беременности третьим ребенком жительница Сибири узнала уже после того, как мобилизовали ее мужа

29-12-2022, 09:14

Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ

28-12-2022, 12:19

Ильтяков проинформировал об СВО ВС из РФ, снабжении бойцов и боевых действиях

28-12-2022, 11:29

Hh.ru: самыми непопулярными профессиями в 2022 году стали токари, врачи и дворники

28-12-2022, 09:09

Брыкин призвал признать иноагентами граждан России, покинувших страну

27-12-2022, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

1-01-2023, 12:19

0

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...

Подробнее
Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

Вчера, 09:14

0

В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...

Подробнее
В ДНР назвали предполагаемую причину удара ВСУ по зданию ПТУ с мобилизованными в Макеевке

В ДНР назвали предполагаемую причину удара ВСУ по зданию ПТУ с мобилизованными в Макеевке

2-01-2023, 15:14

0

Причиной мощного удара со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по зданию с российскими военнослужащими и мобилизованными в...

Подробнее
«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке

«СаратовИнформ»: Военнослужащие из Саратовской области остались живы после обстрела ПТУ в Макеевке

2-01-2023, 13:49

0

Мобилизованные и добровольцы из Саратовской области после удара ВСУ по зданию в Макеевке Донецкой области в новогоднюю...

Подробнее
«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

2-01-2023, 10:49

0

О том, сколько в Европе приходится платить за коммуналку, рассказали русскоговорящие жители ЕС изданию «МК». Они...

Подробнее
Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины

Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины

1-01-2023, 13:49

0

В городе Магнитогорске Челябинской области появились сообщения о том, что граждане этого российского региона в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд

Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд

2-01-2023, 15:44

0

За 2022 год совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 93,753 млрд долларов. Об этом сообщает...

Подробнее
Чемезов проинформировал о досрочном выходе на работу оборонных заводов в новом 2023 году

Чемезов проинформировал о досрочном выходе на работу оборонных заводов в новом 2023 году

2-01-2023, 10:34

0

В России предприятия, включенные в состав Ростеха, досрочно вышли с новогодних каникул. Об этом заявил глава...

Подробнее
Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

2-01-2023, 17:14

0

О том, как встречали Новый год семьи мобилизованных из Ярославля, рассказывает издание 76.ru. В Ярославской области...

Подробнее
Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

2-01-2023, 10:29

0

Утром в понедельник, второго января, беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район Брянской области. Об...

Подробнее