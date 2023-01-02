Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма.

В Италии у женщины был свой бизнес, но она посчитала, что правильнее сейчас поддержать Россию. Поэтому, оставив балетную школу, которая приносила хороший доход, Екатерина вернулась в Тюменскую область и сейчас работает в местном ДК.

В Россию из Италии с женщиной вернулась и ее дочь, которая по происхождению наполовину является итальянкой. Также с ними приехала и сестра Екатерины, которая прожила в Италии 25 лет.

Со слов Екатерины, с 24 февраля 2022 года ее жизнь в Италии изменилась, хотя ей всегда казалось, что итальянцы очень доброжелательны. Тем не менее, балетная студия, с которой она сотрудничала, разорвала с ней партнерские отношения.

Опасаясь, что далее будет только хуже, женщина приняла решение вернуться в Россию. У нее остался паспорт гражданки РФ, хотя она и получила пожизненный вид на жительство.

Отметим, на Западе стали более настороженно относиться к гражданам РФ после того как 24 февраля 2022 года Россия ввела свои войска на территорию Украины. Сейчас для обладателей российских паспортов в Европе действует множество ограничений, что вынуждает россиян возвращаться домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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