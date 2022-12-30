Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины

Сегодня, 13:49

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Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины
Фото из открытых источников

В городе Магнитогорске Челябинской области появились сообщения о том, что граждане этого российского региона в настоящий период времени готовят к отправке в зону проведения специальной военной операции крупную партию миниатюрных стиральных машин. Данная бытовая техника предназначена для приведения в порядок и обеспечения чистоты обмундирования военнослужащих, занятых в военных операциях на фронте. Об этом сообщили в социальных сетях, пишут журналисты сетевого онлайн издания URA.Ru. 

В группе «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте российские пользователи опубликовали пост, в котором говорится о сборе восьми стиральных машин «Малютка» и «Фея» для помывочных комнат на передовой. В сообщении отмечается, что вся эта бытовая техника принимается исключительно в дар бойцам российских вооруженных сил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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