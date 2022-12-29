21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО
Фото из открытых источников

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска.

Он сообщил, что был призван на службу в декабре 2021 года, а потом попал на фронт. О том, что происходит в районе проведения «военной спецоперации», рассказывает Алексей, он знал только по репортажам из телевизора.

По  его словам, он изначально служил как срочник, и не думал, что попадет на фронт. Также он полагал, что мобилизация его не затронет. При этом ближе к концу службы ему и другим срочникам стали предлагать подписать контракты, так как их якобы в любом случае мобилизуют сразу после окончания службы.

«А я точно не хотел подписывать, хотя там, где я служил, контрактникам платили немало: где-то 60 тысяч выходило, а у моего прапорщика — вообще 80 тысяч с учетом военной ипотеки», - рассказал Алексей.

Тем не менее, он отказался от контракта и вернулся домой после срочной службы. Родные ему в ноябре и декабре часто звонили, чтобы узнать, не подписал ли он контракт.

«У меня появился страх, что его не отпустят. Что что-то такое будет, из-за чего он уедет туда, на СВО. Поэтому я ему звонила в день, когда он возвращался, говорила, чтобы он меня набрал, как сядет в такси, потом как зайдет в аэропорт, потом как в самолет сядет. Но слава богу, все хорошо», - рассказал мать парня.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается уже 311 дней. Все это время идут бои на фронте и стороны конфликта несут ежедневно потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

Сегодня, 09:09

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Вчера, 20:33

Политолог Светов высказался о санкциях: «Надо будет — мы чипы из микроволновок достанем»

Вчера, 19:04

В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты

Вчера, 13:24

Все билеты на поезд из Новосибирска в Казахстан раскупили еще за несколько месяцев до его отправления

Вчера, 10:14

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

Вчера, 09:59

«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

29-12-2022, 16:19

О беременности третьим ребенком жительница Сибири узнала уже после того, как мобилизовали ее мужа

29-12-2022, 09:14

Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ

28-12-2022, 12:19

Ильтяков проинформировал об СВО ВС из РФ, снабжении бойцов и боевых действиях

28-12-2022, 11:29

Hh.ru: самыми непопулярными профессиями в 2022 году стали токари, врачи и дворники

28-12-2022, 09:09

Брыкин призвал признать иноагентами граждан России, покинувших страну

27-12-2022, 18:09

Краснов о поездке Пригожина на передовую: выбьет своим бойцам все необходимое для выполнения задач

27-12-2022, 11:15

Депутат Госдумы Александр Ильтяков от Курганской области возмутился, что мобилизованные подметали плац вместо боевой подготовки

27-12-2022, 10:34

Супруги Редченко Василий и Галина из Омской области приняли в семью бойца СВО, от которого отказалась мать

27-12-2022, 09:19

Свой прогноз на 2023 год озвучил на страницах «Газета.Ru» политолог Георгий Бовт

26-12-2022, 13:14

В РФ вырастут заработные платы в 2023 году, прибавка положена не только бюджетникам

26-12-2022, 10:54

В 2022 году российская экономика пережила серьезный стресс, но не рухнула, сохранив, в том числе, рынок жилья

26-12-2022, 08:49

Поджигателем помещения военкомата в Саратовской области оказался бывший депутат

25-12-2022, 14:39

Белгородские власти будут рассказывать родителям школьников о минных полях через мессенджеры

25-12-2022, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

Вчера, 09:59

0

О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...

Подробнее
«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

29-12-2022, 16:19

0

Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...

Подробнее
&quot;МК&quot;: Названы дикие цифры смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае

&quot;МК&quot;: Названы дикие цифры смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае

Вчера, 13:29

0

В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии. Началась она после того, как власти...

Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Вчера, 17:39

0

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...

Подробнее
Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами

Приобрел себе новую гостиницу на Донбассе: в какой землянке Пригожин встречался с бойцами

28-12-2022, 16:47

0

Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский показал, как выглядит блиндаж, в котором недавно побывал бизнесмен...

Подробнее
Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ

Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ

28-12-2022, 12:19

0

Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт. Он...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МК: Александр Ходаковский проинформировал о хитрости ВСУ с припрятанными военными резервами

МК: Александр Ходаковский проинформировал о хитрости ВСУ с припрятанными военными резервами

28-12-2022, 17:04

0

О ситуации на фронте и о хитростях ВСУ рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он сообщил, что ВСУ...

Подробнее
Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

29-12-2022, 15:51

0

Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...

Подробнее
Читатели турецкого сайта отреагировали на решение Путина

Читатели турецкого сайта отреагировали на решение Путина

28-12-2022, 18:24

0

Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных...

Подробнее
Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций

Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций

28-12-2022, 19:14

0

Представитель венгерского правительства Орбан заявил, что в политическом руководстве государства проходят консультации...

Подробнее