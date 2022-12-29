21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска.

Он сообщил, что был призван на службу в декабре 2021 года, а потом попал на фронт. О том, что происходит в районе проведения «военной спецоперации», рассказывает Алексей, он знал только по репортажам из телевизора.

По его словам, он изначально служил как срочник, и не думал, что попадет на фронт. Также он полагал, что мобилизация его не затронет. При этом ближе к концу службы ему и другим срочникам стали предлагать подписать контракты, так как их якобы в любом случае мобилизуют сразу после окончания службы.

«А я точно не хотел подписывать, хотя там, где я служил, контрактникам платили немало: где-то 60 тысяч выходило, а у моего прапорщика — вообще 80 тысяч с учетом военной ипотеки», - рассказал Алексей.

Тем не менее, он отказался от контракта и вернулся домой после срочной службы. Родные ему в ноябре и декабре часто звонили, чтобы узнать, не подписал ли он контракт.

«У меня появился страх, что его не отпустят. Что что-то такое будет, из-за чего он уедет туда, на СВО. Поэтому я ему звонила в день, когда он возвращался, говорила, чтобы он меня набрал, как сядет в такси, потом как зайдет в аэропорт, потом как в самолет сядет. Но слава богу, все хорошо», - рассказал мать парня.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается уже 311 дней. Все это время идут бои на фронте и стороны конфликта несут ежедневно потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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