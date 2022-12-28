Политолог Светов высказался о санкциях: «Надо будет — мы чипы из микроволновок достанем»

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на украинском телевидение заявил, что его беспокоит тот факт, что Россия изыскала способ обходить санкции и получать чипы для производства ракет. Он потребовал как можно быстрее «закрыть для России все лазейки», позволяющие Москве получить необходимые запчасти.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировал данное заявление. По его словам, на текущий момент Россия действительно в производстве чипов отстает от Запада. Но правительство в курсе проблемы и уже занимается поиском возможных источников доступа к чипам и запчастям. Не исключено, что она может быть решена и затрагивалась в разговоре российского и китайского лидеров.
«А вообще Кулебе не помешало бы вспомнить старую поговорку «Голь на выдумку хитра». Надо будет — мы эти чипы из микроволновок достанем», — заключил Светов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...Подробнее
В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии. Началась она после того, как власти...Подробнее
Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский показал, как выглядит блиндаж, в котором недавно побывал бизнесмен...Подробнее
Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт. Он...Подробнее
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о том, что мобилизованным регион продолжает...Подробнее
О ситуации на фронте и о хитростях ВСУ рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он сообщил, что ВСУ...Подробнее
Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...Подробнее
Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных...Подробнее
Комментировать