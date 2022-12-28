Политолог Светов высказался о санкциях: «Надо будет — мы чипы из микроволновок достанем»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на украинском телевидение заявил, что его беспокоит тот факт, что Россия изыскала способ обходить санкции и получать чипы для производства ракет. Он потребовал как можно быстрее «закрыть для России все лазейки», позволяющие Москве получить необходимые запчасти.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировал данное заявление. По его словам, на текущий момент Россия действительно в производстве чипов отстает от Запада. Но правительство в курсе проблемы и уже занимается поиском возможных источников доступа к чипам и запчастям. Не исключено, что она может быть решена и затрагивалась в разговоре российского и китайского лидеров.

«А вообще Кулебе не помешало бы вспомнить старую поговорку «Голь на выдумку хитра». Надо будет — мы эти чипы из микроволновок достанем», — заключил Светов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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