37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей.
Он до мобилизации работал в частной клинике, поэтому отсрочку получить не смог, пишет Ufa1.ru. Военкомат нашел его в середине октября. Мужчине позвонили и сказали, что у него есть офицерское звание и он подлежит мобилизации.
Алексея, как и других докторов из Уфы, направили в учебный центр Елани. Сейчас он уже командир взвода, в котором 14 человек.
Пока он и его подчиненные проводят прием пациентов. На приеме приходится проводить ежедневно по 6 часов. Также они сортируют гуманитарную помощь, которую передают военным на фронт.
Уфимец рассказал, что жить приходится на данный момент в палатках, хотя на улице и зима. По его словам, там достаточно тепло, так как он и другие мобилизованные приобрели хорошие печки, которые обогревают лучше, чем те, которые были предоставлены государством. Дров тоже хватает, но важно постоянно следить за тем, чтобы огонь горел.
Рассказал мобилизованный врач и о том, что закупал обмундирование сам, а также закупил много лекарств и перевязочные материалы.
Напомним, «военная спецоперация» продолжается уже 310 дней. Бои по всей линии фронта не останавливаются, так что у Алексея и других мобилизованных врачей работы будет еще немало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
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