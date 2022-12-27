О беременности третьим ребенком жительница Сибири узнала уже после того, как мобилизовали ее мужа.

Как рассказала Алина, с Анатолием они познакомились около 10 лет назад, а в 2014 году узаконили свои отношения, пишет НГС.

У женщины был ребенок от первого брака, а также она родила дочь от второго мужа. Недавно она узнала, что беременна уже третий раз, и произошло это уже после того как Анатолия мобилизовали.

Теперь женщина еще больше тревожится и за своих детей, и за то, что будет с ее мужем, ведь его со дня на день должны отправить в зону проведения «военной спецоперации». Пока он остается в тренировочном лагере.

Как рассказала Алина, они с мужем мечтали о третьем ребенке, но из-за проблем со здоровьем ей не удавалось забеременеть несколько лет. А после того, как ее мужа мобилизовали в сентябре, она узнала, что ждет третьего малыша.

Стоит отметить, что вернуть мужа домой с фронта она сейчас не сможет. Произойдет это, если ситуация не изменится и мужчина выживет, или не будет ранен, только после того как мужчина получит статус многодетного отца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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