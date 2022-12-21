Песков прокомментировал заявление Зеленского

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Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что представители политических властей РФ знают о недавних заявлениях Зеленского о дипломатическом урегулировании украинского кризиса. 23 декабря он прокомментировал эту ситуацию.
Песков отметил, что руководитель киевского режима сделал свое заявление, не учитывая конкретных сложившихся обстоятельств на текущий момент.
Ранее сообщалось, что политические власти западных государств обратились к Зеленскому с рекомендацией начать вести дипломатические переговоры по урегулированию украинского кризиса. С таким обращением к нему выступили американский президент Байден, французский президент Макрон, бывший руководитель правительства Германии Меркель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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