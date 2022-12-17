В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной.

Портал Ngs.ru пообщался с женщинами, которые решили рожать детей, хотя политическая обстановка вокруг России очень сложная.

Как рассказала Евгения, хотя сложности есть, и были проблемы на работе, они с мужем решили, что готовы к рождению ребенка.

«Все к одному, плюс на работе были сложности, но муж сказал: «Рожали и в Первую мировую войну, и во Вторую, и во все-все-все, так что будем рожать», - рассказал Евгения.

Она отметила, что волновалась касательно возможной мобилизации мужа. Но на фронт его не забрали, чему она очень рада.

Жительница Новосибирской области Виктория отметила, что время принятия решения о пополнении семьи не стали брать во внимание политическую ситуацию в мире. Поэтому они спланировали, что как раз сейчас у них должно быть пополнение в семье и с радостью ждут появления на свет малыша.

Как отмечают собеседницы издания, если рожать с оглядкой на политическую и экономическую ситуацию в России, то удачного времени для этого вовсе никогда не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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