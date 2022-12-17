E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Сегодня, 08:14

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E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб
Фото из открытых источников

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не отпустили с фронта на похороны.

Эту историю рассказывает портал  E1.ru.

Родные сообщили информационному ресурсу, что в сентябре 27 числа был мобилизован Константин. Его брат Алексей на тот момент отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила. Он отбывал наказание в 2,5 года. Его осудили первый раз в 2018 году за кражу денег с карты знакомой, а спустя некоторое время он попал под суд уже за кражу мотоцикла.

Алексей, узнав, что брат мобилизован, подписал контракт с ЧВК «Вагнер», заявив, что хочет быть там же, где и Константин.

Сестра Алексея и Константина Алена рассказала, что они не успели завести семьи и детей. Теперь одного из них нет в живых, а второго не отпускают домой даже на похороны брата. Родные обращались в ЧВК «Вагнер» через властей региона, чтобы Алексея отпустили на похороны брата. Там же отказали, сказав, что посещение траурных и других мероприятий бойцами невозможно. И никак на это военкомы повлиять не могут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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