Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Сегодня, 14:39

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Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ
Фото из открытых источников

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский настаивает на необходимости кадровых перестановок в России. В своем Telegram он предположил, что они уже готовятся и, возможно, станут реальностью еще до конца текущего года.

Отдельно стоит вопрос эффективности рокировок.

«Можно снять с должности Герасимова, можно снять глав медийных корпораций – можно вывезти девушку из деревни, а вот вывезти деревню из девушки….», — порассуждал комбат.

Чтобы кадровые перестановки стали эффективными, необходимы изменения в сознании некоторых руководителей. Должно прийти понимание, что власть дается не для того, чтобы иметь возможность получать как можно больше денег.

Ходаковский в качестве наглядного примера рассказал о знакомом, который за несколько месяцев умудрился разбить три дорогих машины марки Mersedes. Куплены они были за деньги, заработанные на восстановлении Мариуполя. Это, по мнению комбата, подтверждение того, что людям необходима власть ради того, чтобы иметь как можно больше денег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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