Newsweek: усиление ВС из РФ ведет к перелому в конфликте на Украине

Сегодня, 13:54

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Newsweek: усиление ВС из РФ ведет к перелому в конфликте на Украине
Фото из открытых источников

Если Россия сможет усилить свои войска, принимающие участие в СВО на территории Украины, при удачно сложившихся обстоятельствах сможет добиться перелома в боевых действиях. Об этом говорится в материале журнала Newsweek, передает ИнфоСМИ.

Пока что российские войска только разрушают гражданскую инфраструктуру Украины и не демонстрируют успеха в наземных операциях, хотя, напоминают журналисты, в РФ недавно прошла частичная мобилизация. Часть призванных уже прибыли на фронт, еще часть ожидается. В общей сложности войска ВС из РФ усилятся сотнями тысяч мобилизованных.

Пополнение армии позволит командованию планировать наступление на зимний период.

Есть вероятность, что оно будет успешным. По всей видимости, мобилизованные будут брошены на битву за Донбасс. Если она будет успешной, это и будет переломный момент спецоперации, после которого РФ сможет начать развивать свой наступательный потенциал и  даже решиться снова наступать на Киев с Беларуси.

Пока что власти Украины не видят для себя угрозы с данного направления, хотя подступы минируются и укрепляются. Добраться до окрестностей так быстро, как в конце февраля, не получится — утрачен эффект неожиданности. Стремительного продвижения войск вряд ли стоит ожидать, учитывая темпы продвижения подразделений ВС РФ за последние полгода в Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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