«ВО»: линии по производству беспилотников в РФ загружены на полную мощность

Беспилотники в современных вооруженных конфликтах играют ключевую роль. В России на фоне проведения СВО это, наконец, осознали — страна в спешном порядке наращивает производство разведывательных и ударных дронов.

В первые месяцы «специальной военной операции», признают эксперты, украинская армия превосходила российскую по оснащенности БПЛА. На фронтах господствовали «Байрактары» ВСУ производства Турции, пишет портал «Военное обозрение».

Однако РФ за 9 месяцев СВО смогла кратно наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в войска поступают «Орлан-10», «Ланцет» и еще несколько моделей беспилотников, которые могут быть использованы в разведывательных или ударных миссиях.

ВС РФ продолжает использовать дроны-камикадзе «Герань-2» - на Украине и на Западе продолжают настаивать на том, что это иранские аппараты «Шахед-136». По данным открытых источников, всего было применено более 400 беспилотников такого типа.

Таким образом, ситуация с насыщением российских войск беспилотниками улучшается.

Однако и ВСУ прорабатывают этот вопрос. По некоторой информации, на вооружение уже поставлен разработанный Укроборонпромом БПЛА с дальностью до 1000 километров и боевой массой 75 кг. Не исключено, что такие аппараты были задействованы для ударов по российским военным целям на тыловой территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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