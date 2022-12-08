Раненые бойцы СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения выплат по 3 млн рублей

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В Новосибирске добровольцы, получившие ранение, не могут добиться, чтобы им выплатили обещанные 3 млн рублей. Об этом сообщает НГС, отмечая, что добровольцы были ранены, и имеют документы, но чиновники все еще пытаются разобраться, какую сумму выплачивать, и вообще выплачивать ли компенсацию, так как не определили тяжесть ранений.
Как рассказал один из добровольцев, он в июле пошел в отряд «Барс». Его ранили из подствольного гранатомета. Осколки были в бедре, и рана загноилась. Некоторое время он провел в отделении гнойной терапии.
Поскольку мужчина посчитал, что это не тяжелое ранение, то думал, что ему выплатят 3 млн рублей. Также ему должны были начислить 410 тыс. рублей за 2 месяца службы. Хотел доброволец получить и губернаторские выплаты, которые составляют в зависимости от тяжести ранения 500 тыс. или 1 млн рублей.
Но в выплатах ему отказали, заявив, что у него недостаточно документов, подтверждающих тяжесть ранения. Не выплатили ему всю сумму и по контракту, при том что он потратил около 25 тыс. рублей на обмундирование.
О схожих проблемах рассказывают и другие добровольцы. У некоторых вообще проблема с подтверждением участия в «военной спецоперации», так как их документы потерялись. В итоге они вообще могут оказаться без какой-либо государственной поддержки как участники «военной спецоперации».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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