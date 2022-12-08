Генерал Гурулев: «Западная Европа уверенно готовится к полномасштабной войне»

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отреагировал на последние события в Германии публикацией в социальной сети. В ней он призвал РФ к готовности противостоять Западу.

«Западная Европа уверенно готовится к полномасштабной войне. Им не позволяет, конечно, кризис в полную мощь развернуть предприятия ОПК, но это нас не должно смущать, все оружие им поставят США, вытеснив европейцев на рынке», – уверен Андрей Гурулев.

РФ следует реагировать на все, что она видит. А происходит сейчас следующее: страны Прибалтики не скрывают своего отношения к РФ, Финляндия берет курс на НАТО, Польша собирает большую группировку войск...

«Мы должны быть готовы ко всему, что мы и видим. Идёт мобилизация промышленности, но необходимо время, чтобы мы вышли на нужные мощности», – заключил генерал.

А тем временем на Украине, окрыленные своими успехами осенних наступлений, которые привели к возвращению контроля над территориями Харьковской области (Купянск, Изюм, Волчанск и др.), Лимана Донецкой области, а также Херсона и правобережья Днепра, уже делают новые громкие заявления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что весной 2023 года ВСУ освободят Донецк, Луганск и Севастополь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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