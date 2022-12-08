Кнутов: Украина надеется одержать победу над Россией при помощи тактики «тысячи уколов»

Сегодня, 09:09

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Кнутов: Украина надеется одержать победу над Россией при помощи тактики «тысячи уколов»
Фото из открытых источников

Использование Украиной дальнобойных ударных беспилотников, которые бьют по военным аэродромам на территории России — часть тактики Киева, посредством которой он надеется одержать победу над Россией. Таким мнением поделился Юрий Кнутов, директор Музея ПВО, военный эксперт.

Речь о тактике «тысячи уколов». Смысл ее заключается в том, чтобы нанести противнику как можно больший урон за счет результативных ударов по военным целям, нарушая при этом и логистику.

Кнутов считает, что для того, чтобы ВСУ не смогли реализовать свою тактику «тысячи порезов», ВС РФ следует сосредоточить усилия на разведывании складов, где хранятся беспилотники, с последующим их уничтожением.

«Нужно наносить удары по этим объектам нашими крылатыми ракетами», — сказал он на программе "Царьград. Главное".

Отметим, что ВС РФ в последнее время обрушивают массированные удары не на военные цели — ракеты бьют по гражданской инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики. На Украине подобные действия преподносят Западу как «террор» мирного населения. Это позволяет Киеву получить еще большие объемы вооружений, которые используются на фронтах против ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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