Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию после объявления мобилизации
Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации. Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел,...Подробнее
Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации.
Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел, поэтому решил отправиться за границу и для проживания выбрал Армению, где и находится по сей день, пишет Ufa1.ru.
Он не скрывает, что решение о переезде из РФ принято по политическим мотивам, и пока будет риск новой мобилизации, домой он возвращаться не собирается.
По словам мужчины, чтобы собраться, ему понадобилось немногим более недели. Он собрал необходимые вещи, а часть имущества продал. Кое-что решил все же пока оставить на хранение у друзей.
С родителями ему договориться было сложно, поскольку они считают, что он мог бы и отправиться на фронт. Остается надеяться, что они готовы были отправить своего сына на передовую не ради компенсации за его гибель.
Как рассказал уфимец, большинство знакомых одобрили его решение и даже поддержали в таком важном шаге. Но также были и подписчики, которые в соцсетях назвали его «предателем».
В Армении, отметил блогер, работы у него стало меньше, поскольку получить гаджеты на обзор в этой стране сложнее. Он отметил, что в Армению доставляют из ЕС, также можно закупить и товары в США. Тем не менее, он продолжает развивать свой блог.
«Продажа техники и работа доставки здесь, можно сказать, в зачаточном состоянии — как в России 10 лет назад», - рассказал уфимец.
По его словам, чтобы покрыть базовые потребности в Армении достаточно зарабатывать 20 тыс. рублей, и это ему без проблем удается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации. Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел,...Подробнее
21-летний мобилизованный Максим Белоусов погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Гибель молодого...Подробнее
О том, куда обращаться женам в случае, если супруг оказался в зоне боевых действий, которые идут в ходе «военной...Подробнее
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и...Подробнее
Российский президент поручил Министерству энергетики разобраться в ситуации вокруг природного газа, который компания...Подробнее
Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин раскритиковал публикации западных и украинских СМИ, в которых...Подробнее
В Минеральные воды пришла минусовая температура, которая сопровождается мокрым снегом и ледяным дождем. Местные жители...Подробнее
Политолог Светов считает, что у американских политических властей не получится добиться исключения Российской Федерации...Подробнее
Компания INSA провела социологический опрос среди жителей Германии об отношении к работе руководителя правительства...Подробнее
В Ленинградской области запущены в эксплуатацию накануне после проведения ремонтных работ три мостовых перехода: через...Подробнее
Комментировать