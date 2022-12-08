Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию после объявления мобилизации

Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации.

Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел, поэтому решил отправиться за границу и для проживания выбрал Армению, где и находится по сей день, пишет Ufa1.ru.

Он не скрывает, что решение о переезде из РФ принято по политическим мотивам, и пока будет риск новой мобилизации, домой он возвращаться не собирается.

По словам мужчины, чтобы собраться, ему понадобилось немногим более недели. Он собрал необходимые вещи, а часть имущества продал. Кое-что решил все же пока оставить на хранение у друзей.

С родителями ему договориться было сложно, поскольку они считают, что он мог бы и отправиться на фронт. Остается надеяться, что они готовы были отправить своего сына на передовую не ради компенсации за его гибель.

Как рассказал уфимец, большинство знакомых одобрили его решение и даже поддержали в таком важном шаге. Но также были и подписчики, которые в соцсетях назвали его «предателем».

В Армении, отметил блогер, работы у него стало меньше, поскольку получить гаджеты на обзор в этой стране сложнее. Он отметил, что в Армению доставляют из ЕС, также можно закупить и товары в США. Тем не менее, он продолжает развивать свой блог.

«Продажа техники и работа доставки здесь, можно сказать, в зачаточном состоянии — как в России 10 лет назад», - рассказал уфимец.

По его словам, чтобы покрыть базовые потребности в Армении достаточно зарабатывать 20 тыс. рублей, и это ему без проблем удается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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