В Ленинградской области отремонтировано три моста

В Ленинградской области запущены в эксплуатацию накануне после проведения ремонтных работ три мостовых перехода: через реки Черная, Черенка и Гороховка. На них заменены некоторые элементы пролетов, гидроизоляция, положен новый асфальт. Об этом сообщается в официальном уведомлении администрации региона.

«На всех мостовых переходах обновлены элементы пролетного строения, заменена гидроизоляция и уложен асфальт», — написано в сообщении.

Ремонтные работы проводились в русле национального проекта по строительству дорог, в котором намечено приводить в определенное состояние по разработанным нормам трассы по всей стране. Согласно ему, в регионе еще планируется возвести два очень крупных моста: в Подпорожье через реку Свирь и в Киришах через Волхов. Также намечены ремонтные работы на мостах через речки Систа, Орьевка, Лемовжа, Оредеж, Ушачка, Суйда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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