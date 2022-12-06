76.RU: куда обращаться женам из Ярославля, чьи супруги пропали в зоне СВО

Сегодня, 08:39

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76.RU: куда обращаться женам из Ярославля, чьи супруги пропали в зоне СВО
Фото из открытых источников

О том, куда обращаться женам в случае, если супруг оказался в зоне боевых действий, которые идут в ходе «военной спецоперации», рассказывает 76.RU.

Издание выяснило это после обращения женщины из Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Она рассказала, что ее муж в зоне «военной спецоперации» и связь с ним время от времени теряется.

По ее словам, она собрала посылку и хотела бы передать ее супругу, но опасается, что передача не доедет.

В Минобороны объяснили, что в таких ситуациях следует звонить по номеру горячей линии 8 800 301-14-67. Также можно обращаться в воинскую часть, к которой приписан мобилизованный, военный или доброволец.

«Существует адрес. Индекс: 103400, Москва-400 и номер войсковой части, где проходит службу военнослужащий. Посылка либо письмо, написанное по этому адресу, дойдет до военнослужащего», — рассказали на горячей линии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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