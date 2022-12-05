Литовкин считает, что высокомерие мешает Западу оценить запас ракет у ВС РФ

Сегодня, 19:24

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Литовкин считает, что высокомерие мешает Западу оценить запас ракет у ВС РФ
Фото из открытых источников

Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин раскритиковал публикации западных и украинских СМИ, в которых утверждается, что ракетные запасы России на десятом месяце СВО истощились, особенно после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, и скоро РФ рискует выйти «в ноль».

Он заявил, что ВПК России, даже невзирая на санкции Запада, продолжает производить высокоточные боеприпасы, а продукция корпорации «Тактическое ракетное вооружение» - а это крылатые и гиперзвуковые ракеты — не имеет аналогов в странах Запада.

Литовкин полагает, что в реальности США и Европе сложно смириться с тем, что РФ входит в число высокотехнологичных стран и все еще имеет ресурсы для производства оружия.

В заключение военный эксперт выразил уверенность в том, что Западу оценить реальные ракетные запасы России мешает собственное высокомерие.

Напомним, последний массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Украины был нанесен 5 декабря. Киевские власти заявляют, что выпущено было 70 различных ракет, 60 из которых были сбиты авиацией и комплексами ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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