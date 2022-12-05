В Красноярске семья пытается вернуть мобилизованного студента Андрея с СВО

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Семья из Красноярска пытается вернуть домой 24-летнего Андрея Рау, которого мобилизовали, хотя он и является студентом очно-заочной формы обучения.
15 сентября он подал заявление на зачисление в Красноярский государственный аграрный университет, а 21 сентября получил повестку и тут же был мобилизован. Сейчас Андрей Рау находится в Луганске.
Как сообщила его невеста Екатерина Барсукова, она хочет добиться, чтобы ее жениха вернули домой. По ее словам, мобилизация в его случае проведена незаконно, так как ему положена отсрочка.
«Его папа взял справку в университете о том, что он является студентом-очником, принес в военкомат Большемуртинского района, а там ему заявили, что не имеют полномочий возвращать мобилизованных обратно. В итоге только 1 декабря нам пришла официальная бумага из военной призывной комиссии Красноярского края с отказом вернуть Андрея. Аргументировали тем, что приказ о зачислении был подписан через несколько дней после мобилизации», — рассказала девушка.
Это не первый такой случай. В Ямало-Ненецком автономном округе жена также добивается, чтобы мобилизацию отменили для ее мужа-студента.
В любом случае им необходимо торопиться с решением этой проблемы, пока мужчины не попали на передовую, так как там сейчас сложная ситуация и на многих участках фронта идут тяжелые бои.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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