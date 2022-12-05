Глава Вельского района сообщил о гибели в СВО контрактника из Поморья

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
Глава Вельского района Андрей Гуляев сообщил о том, что в районе «военной спецоперации» погиб Алексей Петраков.
Похоронили Алексея Петракова 6 декабря. Он до 2021 года жил в поселке Усть-Шуноша. В 2021 году его призвали на службу, после чего он заключил контракт и попал в мотострелковый батальон Северного флота.
Стоит отметить, что на фронт из Приморья попадают и мобилизованные, а также добровольцы. Регион выполнил план по мобилизации, а значит, его жители тоже уже на фронте, передает 29.RU.
К сожалению, есть среди мобилизованных немало тех, кому положена отсрочка, но по ошибке или недоработке военкоматов эти люди сейчас на передовой, а их родные оббивают пороги кабинетов высокопоставленных чиновников, хотят в комиссариаты и военную прокуратуру, чтобы вернуть близких домой с фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили...Подробнее
В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...Подробнее
В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра...Подробнее
В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца. Об этом сообщила администрация...Подробнее
США изучают варианты поставок новых видов вооружения Украине. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Тим...Подробнее
Скандал с мобилизованными из Урала набирает обороты и ситуацию уже прокомментировал Свердловский депутат Госдумы Максим...Подробнее
Россия 5 декабря снова наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна»,...Подробнее
В СМИ Эстонии сообщается о тайном договоре США и Китая. Об этом пишет издание URA.RU. В частности, в эстонской газете...Подробнее
В России возникла проблема нехватка IT-специалистов после того как началась «военная спецоперация», поскольку немало...Подробнее
Комментировать