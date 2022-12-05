Глава Вельского района сообщил о гибели в СВО контрактника из Поморья

Глава Вельского района Андрей Гуляев сообщил о том, что в районе «военной спецоперации» погиб Алексей Петраков.

Похоронили Алексея Петракова 6 декабря. Он до 2021 года жил в поселке Усть-Шуноша. В 2021 году его призвали на службу, после чего он заключил контракт и попал в мотострелковый батальон Северного флота.

Стоит отметить, что на фронт из Приморья попадают и мобилизованные, а также добровольцы. Регион выполнил план по мобилизации, а значит, его жители тоже уже на фронте, передает 29.RU.

К сожалению, есть среди мобилизованных немало тех, кому положена отсрочка, но по ошибке или недоработке военкоматов эти люди сейчас на передовой, а их родные оббивают пороги кабинетов высокопоставленных чиновников, хотят в комиссариаты и военную прокуратуру, чтобы вернуть близких домой с фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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