Двое свердловских призванных на СВО ВС из РФ, погибли в один день

Появилась информация о гибели в один день в районе проведения «военной спецоперации» жителей Свердловской области.

Александр Трохов из села Андриановичи и Александр Дементьев из Сосьвы были призваны из Серовского военкомата.

Трохов участвовал в боевых действиях в Чечне. До мобилизации он работал на Надеждинском металлургическом заводе. У него остались дочь и сын.

Дементьев также служил и был уволен в запас в звании младшего сержанта. С 2015 года он работал на Надеждинском металлургическом заводе.

Мобилизованных, военных и добровольцев хоронят и в других регионах России. Об этом сообщают местные власти и региональные СМИ, хотя далеко не всегда структуры Минобороны РФ эту информацию готовы комментировать официально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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