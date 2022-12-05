Двое свердловских призванных на СВО ВС из РФ, погибли в один день

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам
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Появилась информация о гибели в один день в районе проведения «военной спецоперации» жителей Свердловской области.
Александр Трохов из села Андриановичи и Александр Дементьев из Сосьвы были призваны из Серовского военкомата.
Трохов участвовал в боевых действиях в Чечне. До мобилизации он работал на Надеждинском металлургическом заводе. У него остались дочь и сын.
Дементьев также служил и был уволен в запас в звании младшего сержанта. С 2015 года он работал на Надеждинском металлургическом заводе.
Мобилизованных, военных и добровольцев хоронят и в других регионах России. Об этом сообщают местные власти и региональные СМИ, хотя далеко не всегда структуры Минобороны РФ эту информацию готовы комментировать официально.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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