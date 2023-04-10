«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

Сегодня, 01:40

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«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России
Евгений Пригожин

Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя сказать про российских чиновников, которые либо сбежали за границу, либо «отсиживаются» на своих местах. Отвечая на запрос издания MOS.News  Евгений Пригожин отметил, что система нуждается в санации.

Из-за несовершенства бюрократической машины образовалось сразу три типа неблагонадежных чиновников. Среди них те, кто сбежали, потому что не поддерживают противостояние России и Запада; те, кто уехал за границу с мешком денег и те, что остались в России, но тихо ожидают своего часа. Слова Пригожина передает пресс-служба компании «Конкорд». 

«Большая часть сегодня чиновничьей и вокругчиновничьей элиты сидит, поджав хвост тихо-тихо, и думает, как бы что ни произошло. Потому что для них самое сложное, самое страшное – это поменять систему. Они все элементы этой системы», – высказался бизнесмен.

Вся этак структура наталкивает на мысль, что чиновничью систему необходимо менять. Она по большей части состоит из людей, которые волнуются о собственном благосостоянии, а не о будущем страны. 

«Система требует глобальной санации и сокращения количества участников этого бюрократического сообщества», – добавил Пригожин. 

В качестве примера неблагонадежности предприниматель привел бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Его побег до сих пор остается «незамеченным», и никто не ответил за его теперь уже красивую жизнь в одной из зарубежных стран. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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