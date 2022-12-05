24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт.
Он присутствовал на открытии клуба имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмина.
Александр Найверт рассказал, что едва не погиб сам в зоне проведения «военной спецоперации». Он получил тяжелую травму, но остался жив.
Александр родом из Омска. Он попал в зону «военной спецоперации» 24 февраля, так как был на контракте, который подписал в августе 2021 года. Его отправили на фронт, а дома мужчину ждали жена и новорожденная дочь.
«Никто из моей семьи не знал, что я поехал на СВО. И дело не в том, что я намеренно умолчал. Просто не успел. Всё произошло так молниеносно: объявили тревогу, мы выехали на аэродром, загрузились в самолеты и все», - вспоминает мужчина.
По его словам, связаться с родными он смог лишь через несколько дней, а уже 15 апреля он был тяжело ранен. Александр с сослуживцами попал под обстрел, когда сопровождал артиллерийскую колонну.
Александра ранило в ногу, он сам наложил себе повязку, а потом ему оказали помощь товарищи. Спустя сутки он уже был в госпитале в Белгороде, откуда его переправили в Москву. Ему уже сделали 3 операции, впереди еще несколько.
В отличие от тысяч других, Александру повезло вернуться домой живым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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