Военный эксперт Сивков: тыловые военные аэродромы России требуют усиления защиты

Вчера, 23:49

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Военный эксперт Сивков: тыловые военные аэродромы России требуют усиления защиты
Фото из открытых источников

После атак украинских беспилотников на авиабазы и аэродромы непосредственно на территории России, прилично удаленных от линии фронта, нельзя исключить, что в будущем они не повторятся. Особенно в свете того, что ВСУ, судя по всему, обладают беспилотниками, способными долететь даже до Москвы.

Минобороны РФ подтвердило атаки украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области.

В ведомстве настаивают на том, что низколетящий беспилотник был сбит. Однако в результате взрыва два самолета получили повреждения обшивки.

Некоторые эксперты считают, что Украиной был запущен БПЛА Ту-141 «Стриж». Ему удалось беспрепятственно пролететь 650 километров вглубь России.

Учитывая это, возникли вопросы к системе ПВО страны, к спецслужбам. Эксперты настаивают на том, что следует активизировать системную работу по выявлению ДРГ, а также усилению защиты российских военных объектов.

Поскольку расстояние от Рязани до Москвы всего 200 километров, необходимо срочно построить охрану этих объектов, утверждает Константин Сивков. В первую очередь речь о тех, где угроза нападения противника наиболее высока.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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