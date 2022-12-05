Эксперт Евсеев: для РФ желательно закончить военную спецоперацию в следующем году

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил о том, что для России было бы правильным и целесообразным завершить «военную спецоперацию» уже в следующем году.

Запад готов поддерживать Украину, сколько потребуется — поставками вооружения и финансовой помощью. Он готов играть в долгую, ему выгодно затягивание вооруженного конфликта. Поскольку, объясняет эксперт, СВО истощает Россию.

Говорить о каких-то выдающихся победах пока не приходится. И тем не менее Евсеев считает, что если РФ откроет второй фронт, у нее будут шансы на успех. Но отталкиваться, по словам специалиста, следует из того, что Донбасс должен быть захвачен войсками в ближайшее время.

«Для нас желательно войну (СВО, - ред.) в следующем году закончить. Самый оптимальный вариант для этого — открыть второй фронт… Воевать можно очень долго», - заявил Евсеев.

Эксперт считает, что если второго фронта не будет, «мясорубка» в Донбассе будет продолжаться минимум до весны. А это чревато еще большим истощением стран-участниц вооруженного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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