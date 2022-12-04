В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

Сегодня, 09:29

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В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца
Фото из открытых источников

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца. Об этом сообщила администрация Черепановского района Новосибирской области. Указано, что погибшему Николаю Семенцу было 33 года. При каких обстоятельствах он погиб пока информации нет.

Мобилизованного похоронили в рабочем поселке Посевная 3 декабря. Это первые похороны мобилизованного жителя региона. Но существует вероятность, что уже есть и другие погибшие мобилизованные жители Новосибирской области, поскольку не все тела удается сразу же забрать с передовой, а некоторые еще проходят длительную процедуру идентификации, в том числе с помощью генетической экспертизы.

Напомним, мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября и с этого же дня по всем регионам страны начали тысячами собирать мужчин разных возрастов и профессий для отправки на фронт. Немало забрали и привезли на передовую, хотя у них было право на отсрочку. Даже таких мобилизованных не всех удалось вернуть домой живыми. Некоторые из них погибли в боях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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