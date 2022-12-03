МК: Волонтер Илья Пичужкин рассказал о самых востребованных вещах для бойцов в зоне СВО

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Как работают волонтерские организации и что они доставляют на фронт, рассказал волонтер, руководитель одного из благотоворительных фондов Илья Пичужкин.
Он сообщил, что сейчас по всей стране десятки волонтерских организаций собирают помощь мобилизованным и военным, пишет «Московский комсомолец».
В первую очередь они везут на фронт снаряжение, которого там купить нельзя. При выборе предметов делает упор на вещи «двойного назначения».
Наиболее востребованными являются шлемы, бронежилеты, различные оптические приборы, рации и квадрокоптеры. Также очень необходимы средства тактической медицины: турникеты, жгуты, кровоостанавливающие средства.
Пичужкин добавил, что многое военные могут купить себе сами за зарплату, а волонтерам следует везти то, с чем дефицит в тылу у линии фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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