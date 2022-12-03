МК: Волонтер Илья Пичужкин рассказал о самых востребованных вещах для бойцов в зоне СВО

Сегодня, 14:34

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МК: Волонтер Илья Пичужкин рассказал о самых востребованных вещах для бойцов в зоне СВО
Фото из открытых источников

Как работают волонтерские организации и что они доставляют на фронт, рассказал волонтер, руководитель одного из благотоворительных фондов Илья Пичужкин.

Он сообщил, что сейчас по всей стране десятки волонтерских организаций собирают помощь мобилизованным и военным, пишет «Московский комсомолец».

В первую очередь они везут на фронт снаряжение, которого там купить нельзя. При выборе предметов делает упор на вещи «двойного назначения».

Наиболее востребованными являются шлемы, бронежилеты, различные оптические приборы, рации и квадрокоптеры. Также очень необходимы средства тактической медицины: турникеты, жгуты, кровоостанавливающие средства.

Пичужкин добавил, что многое военные могут купить себе сами за зарплату, а волонтерам следует везти то, с чем дефицит в тылу у линии фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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