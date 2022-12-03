Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

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Скандал с мобилизованными из Урала набирает обороты и ситуацию уже прокомментировал Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.
29 жен мобилизованных из Ирбита рассказали, что сейчас их мужчин обвинили в дезертирстве с передовой за оставление расположения части в зоне «военной спецоперации». Женщины утверждают, что мужья находились на передовой, без еды, а также не могли связаться с командованием, при этом их постоянно обстреливали, пишет E1.
Максим Иванов выяснил, что в расположении частей, в которой пребывали уральцы, не было никаких проблем с поставками продовольствия, воды и лекарств. Также он добавил, что теперь ответственность может грозить одному из бойцов, сподвигших сослуживцев не выполнять приказы.
«Они врут одно и то же: «Мы без воды, без еды, без оборудования, без снабжения, без командования». Пусть они лучше расскажут, как они имитировали, что на них напали якобы украинцы, и они покинули позиции», — заявил депутат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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