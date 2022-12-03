На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев.

Мужчина пошел служить 28 сентября, а уже 2 ноября, немногим более месяца после вручения повестки, он погиб, передает E1.RU. До своего 43-летия он не дожил лишь несколько дней, ведь родился он 19 ноября.

В мэрии Каменска-Уральского (из этого населенного пункта его призвали) сообщили, что на поле боя Алексей Мальцев получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

До мобилизации мужчина работал правильщиком на одном из местных заводов. У него стались мать, жена и дочь.

Хоронят мобилизованных и в других регионах России, ведь они уже участвуют в боях на передовой после подготовки, где держат оборону вместе с кадровыми военными, которые годами учились искусству боя и умению использовать оружие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700