На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

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В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев.
Мужчина пошел служить 28 сентября, а уже 2 ноября, немногим более месяца после вручения повестки, он погиб, передает E1.RU. До своего 43-летия он не дожил лишь несколько дней, ведь родился он 19 ноября.
В мэрии Каменска-Уральского (из этого населенного пункта его призвали) сообщили, что на поле боя Алексей Мальцев получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
До мобилизации мужчина работал правильщиком на одном из местных заводов. У него стались мать, жена и дочь.
Хоронят мобилизованных и в других регионах России, ведь они уже участвуют в боях на передовой после подготовки, где держат оборону вместе с кадровыми военными, которые годами учились искусству боя и умению использовать оружие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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