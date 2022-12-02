Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»

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Ранее гражданка Молдавии Наталья рассказала СМИ о том, что прибыла на Урал, чтобы вернуть свою дочь, пишет e1.ru. Женщина полгода не видела ребенка, заявив, что девочку похитил отец и тайно вывез в Россию.
Как рассказал мужчина, он решил поступить так из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины. По его словам, супруга во всем обвиняла Россию и утверждала, что действия РФ незаконны.
«Она разжигала межнациональную рознь. Антироссийской занималась пропагандой. Дочь русская, я русский. Она агитировала внутри семьи, своими родственниками, настраивала», - заявил он.
Также мужчина заявил, что дочь не хочет общаться с матерью, поскольку, «боится ее». Наталья же утверждает, что не может нормально спать из-за стресса, спровоцированного разлукой с дочерью. Пока муж пообещал, что мать сможет увидеть дочь по видеосвязи. С кем останется девочка далее будет решать суд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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