В Сысерти простятся с мобилизованным Старковым, погибшим в ходе СВО ВС из России

В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова.

У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Он подтвердил информацию о гибели Александра и сообщил, что его похороны будут проходить 4 декабря в зале Службы похорон в Сысерти, пишет E1.RU.

До мобилизации Александр работал установщиком пластиковых окон. Повестку он получил в сентябре. Подробной информации о том, где и когда погиб мобилизованный Александр Старков, пока нет.

Хоронят мобилизованных и в других регионах страны. Об этом часто сообщают региональные СМИ, публикуя истории жизни погибших.

Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает информацию о числе погибших мобилизованных. Также не было данных об общем количестве потерь за 9 месяцев боевых действий в районе проведения «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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