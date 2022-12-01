В Сысерти простятся с мобилизованным Старковым, погибшим в ходе СВО ВС из России

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
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В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова.
У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Он подтвердил информацию о гибели Александра и сообщил, что его похороны будут проходить 4 декабря в зале Службы похорон в Сысерти, пишет E1.RU.
До мобилизации Александр работал установщиком пластиковых окон. Повестку он получил в сентябре. Подробной информации о том, где и когда погиб мобилизованный Александр Старков, пока нет.
Хоронят мобилизованных и в других регионах страны. Об этом часто сообщают региональные СМИ, публикуя истории жизни погибших.
Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает информацию о числе погибших мобилизованных. Также не было данных об общем количестве потерь за 9 месяцев боевых действий в районе проведения «военной спецоперации».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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