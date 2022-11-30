Северянка смогла добиться возвращения с фронта мобилизованного мужа

Екатерина Полосаева смогла добиться возвращения с фронта мобилизованного мужа.

Екатерина и Денис воспитывают троих детей, и у Дениса есть еще ребенок от первого брака. Тем не менее, на фронт его отправили, так как изначально военкоматы не забирали только оцтов четверых детей у которых есть документ, подтверждающих, что они многодетные отцы.

Денису Полосаеву прислали повестку в сентябре и уже 8 октября его отправили на учебу в Печенгу. После того как Дениса мобилизовали и он пробыл в воинской части 10 дней, он сообщил жене, что на днях его могут отправить в зону «военной спецоперации». И это при том, что готовить мобилизованных обещали не менее двух недель.

Тем не менее, Екатерина Полосаева продолжила обращаться по разным инстанциям. Она была в комиссариатах Архангельска и региона. Ее муж также обращался за пересмотром решения о мобилизации, но ему даже не давали написать шапку в заявлении, поэтому это была лишь записка.

Узнав об этом, Екатерина обратилась в прокуратуру города Заозерска в Мурманской области. И только после этого рапорт мужа взяли на рассмотрение, а потом вернули домой. Поэтому можно говорить, что Денису Полосаеву повезло, в отличие от тех мужчин, которые возвращаются с фронта домой в цинковых гробах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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