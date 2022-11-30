E1.RU: Житель Урала выкрал дочь у жены после конфликта из-за СВО

Сегодня, 09:19

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E1.RU: Житель Урала выкрал дочь у жены после конфликта из-за СВО
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге свою пятилетнюю дочь хочет найти и забрать у ее отца Наталья Постаногова.

Женщина рассказала, что летом ее дочь из Молдавии вывез в Россию муж, пишет E1.RU. Они не в разводе и пока супруг не сбежал в Россию, жили вместе.

По словам Натальи, они жили до «военной спецоперации» на территории Украины. Но когда она началась, были вынуждены перебраться в Молдавию, бросив квартиру на берегу моря, машину, бизнес. Также у них был вид на жительство.

Наталья рассказала, что вряд ли ее семейную жизнь и до переезда в Молдавию можно было назвать идеальной. Муж бил ее, злоупотреблял алкоголем. Арину он уже раз увозил в Екатеринбург. Но тогда супруги помирились и семья снова жила вместе.

По словам Натальи, за день до побега мужа они вместе проводили время. Ссор не было. Муж, рассказала Наталья, сказал, что отвезет дочь на теннис, но, как оказалось, они сразу же отправились в аэропорт. Вначале они были где-то у моря, так как муж присылал фотографии малышки, где она гуляет под пальмами. А осенью он уже был с ней в Екатеринбурге. Там живут его родители.

Женщина узнала, где живет дочь и каждый день стоит под этим домом. Увидела она девочку лишь один раз. Но потом, судя по всему, они переехали, чтобы спрятать ребенка.

Мама девочки обращалась за помощь в полицию, писала заявление о похищении ребенка, но правоохранители не смогли ей помочь увидеться с дочерью. Женщине в полиции посоветовали обращаться в суд.

Ее муж Алексей утверждает, что решил увезти ребенка, так как супруга обвиняет РФ в «военной спецоперации». Она, по его словам, разжигала межнациональную рознь в семье и настраивала всех против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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