63.ru: областной военкомат объяснил, как писать мужчинам на СВО

Сотрудники облвоенкомата Самарской области накануне рассказали важные сведения для родственников резервистов, отправленных в зону специальной военной операции на территории Украины. Имеется в виду информация о том, как необходимо осуществлять переписку с военнослужащими, призванными на СВО. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн-портал 63.ru.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что в целях переписки необходимо указывать почтовые адреса.

«103400, Москва — 400, войсковая часть — ХХХХХ (войсковая часть — полевая почта ХХХХХ). Когда родные либо близкие пишут своему призывнику письмо, следует вместо ХХХХХ — писать № в/ч либо полевой почты военнослужащего», — сказано в объяснении регионального военкомата Самары.

Две партии призывников из города Самары и области направили в зону СВО в 20-х числах ноября. Всех резервистов торжественно проводили в армию на митинге. СМИ публиковали видео из Рощинского. Представители ЦВО сообщили, где именно будут служить самарские мобилизованные. Самая оперативная информация о жизни Самары и области выложена в Telegram-канале 63.RU. А в паблике «ВКонтакте» каждый читатель может предложить свои новости, истории, фотографии и видео. Существует группа в «Одноклассниках».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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