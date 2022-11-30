63.ru: областной военкомат объяснил, как писать мужчинам на СВО

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Сотрудники облвоенкомата Самарской области накануне рассказали важные сведения для родственников резервистов, отправленных в зону специальной военной операции на территории Украины. Имеется в виду информация о том, как необходимо осуществлять переписку с военнослужащими, призванными на СВО. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн-портал 63.ru.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что в целях переписки необходимо указывать почтовые адреса.
«103400, Москва — 400, войсковая часть — ХХХХХ (войсковая часть — полевая почта ХХХХХ). Когда родные либо близкие пишут своему призывнику письмо, следует вместо ХХХХХ — писать № в/ч либо полевой почты военнослужащего», — сказано в объяснении регионального военкомата Самары.
Две партии призывников из города Самары и области направили в зону СВО в 20-х числах ноября. Всех резервистов торжественно проводили в армию на митинге. СМИ публиковали видео из Рощинского. Представители ЦВО сообщили, где именно будут служить самарские мобилизованные. Самая оперативная информация о жизни Самары и области выложена в Telegram-канале 63.RU. А в паблике «ВКонтакте» каждый читатель может предложить свои новости, истории, фотографии и видео. Существует группа в «Одноклассниках».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы. На территории региона организовано...Подробнее
Отец троих детей из Челябинской области Егор Масеев погиб на фронте. Хотя была рекомендация не отправлять на фронт...Подробнее
Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...Подробнее
Добиться возвращения мужа домой пытается Анна Москвина (все имена в тексте изменены), проживающая в Сысерти. Женщина...Подробнее
22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации». У погибшего свердловчанина...Подробнее
В ходе работы совместного российско-китайского форума по вопросам бизнеса в перерывах между официальными мероприятиями...Подробнее
Уроженец Полевского Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщила...Подробнее
Заместитель главы Минтранса России Александр Пошивай проинформировал о том, что Китай не признает российские страховые...Подробнее
Комментировать