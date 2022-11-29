Председатель комитета солдатских матерей рассказала о поступающих жалобах

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В связи со спецоперацией у занимающегося правозащитной деятельностью комитета солдатских матерей, который помогает решать вопросы солдатам и их родственникам, прибавилось работы. Председатель ярославского Комитета солдатских матерей Ольга Ларкина сообщила о том, с какими вопросами обращаются добровольцы и мобилизованные. Она также рассказала о том, как матери и жены отчаянно пытаются помочь своим мужчинам, которые проходят подготовку в учебных пунктах или уже находятся в зоне СВО.
По словам Ларкиной, до начала СВО молодые люди часто обращались с такими вопросами: «Как получить категорию?», «Где пройти медкомиссию?», «Как получить справку о негодности?». Председатель Комитета также отметила, что многие родственники не знают, куда обращаться. Правозащитникам приходится сталкиваться с непониманием и паникой со стороны близких мобилизованных. С подобными проблемами матерям и женам мобилизованных помогают справиться психологи-волонтеры.
С начала мобилизации от самих военнослужащих и их родственников поступает множество жалоб. Некоторые бойцы выбирают службу в частной военной компании. В таких случаях у Комитета солдатских матерей нет возможности связаться с главой ЧВК. Но родственники все же пытаются узнать о близких через комитет, заявила Ларкина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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