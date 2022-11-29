Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был признан в ряды ВС РФ в рамках объявленной в стране мобилизации. Мужчина был внесен в реестр для отсрочки от мобилизации, о чем сказано в ответе пресс-службы правительства региона на запрос журналистов.
Все многодетные отцы, имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет и включенные в реестр уполномоченного по правам человека региона, получили отсрочку от частичной мобилизации. Часть из них вернулась домой. Пятеро человек решили продолжить нести военную службу, отмечено в ответе.
Информацию о гибели жителя Магнитогорска прокомментировали в администрации Челябинской области. Как заявили чиновники, семье погибшего будет оказана помощь. У Егора Масева остались трое детей — 6 и 11 лет, младшей дочке 5 месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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