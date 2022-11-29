Попавшего в плен мобилизованного из Свердловской области вернут домой

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
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Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о том, что мобилизованного свердловчанина, который попал в плен, вернут домой. Военнослужащий включен в список на обмен с представителями Украины.
Депутат в своем телеграм-канале сообщил, что связался с матерью свердловчанина и успокоил ее. В подробности политик не вдавался, чтобы не сорвать предстоящий обмен.
Как стало известно журналистам, в список на обмен пленными попал еще один военнослужащий из избирательного округа депутата Максима Иванова.
26 ноября в Минобороны РФ заявили о том, что удалось вернуть из плена девять военнослужащих. 3 ноября военные ВС РФ обменяли на украинских пленных более сотни солдат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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