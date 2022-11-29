Мобилизованный из Башкирии сообщил о проблемах с поставками гумпомощи

Мобилизованным из Башкирии не доходит гуманитарная помощь, которую им собирают в регионе. В частности, об этом сказал Дмитрий Квятковский. По его словам, после того как он и еще около 30 мобилизованных прибыли в Саратов, к ним не приходили посылки с продовольствием и экипировкой.

Мобилизовали Дмитрия и еще несколько десятков человек в конце октября и отправили в Саратов. При этом военный комиссариат выдал тогда гуманитарную помощь в виде одной коробки сухпайка и мешка носков, пообещав далее снабжать всем необходимым. Но за более чем месяц службы никаких посылок от властей родного региона им не приходило.

Эту ситуацию уже прокомментировали власти региона, пишет Ufa1.ru. В администрации региона утверждают, что регулярно представители властей бывают в местах дислокации мобилизованных из Башкирии, об их проблемах знают и по возможности доставляют, что им необходимо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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