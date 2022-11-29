Мобилизованный из Башкирии сообщил о проблемах с поставками гумпомощи

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Мобилизованным из Башкирии не доходит гуманитарная помощь, которую им собирают в регионе. В частности, об этом сказал Дмитрий Квятковский. По его словам, после того как он и еще около 30 мобилизованных прибыли в Саратов, к ним не приходили посылки с продовольствием и экипировкой.
Мобилизовали Дмитрия и еще несколько десятков человек в конце октября и отправили в Саратов. При этом военный комиссариат выдал тогда гуманитарную помощь в виде одной коробки сухпайка и мешка носков, пообещав далее снабжать всем необходимым. Но за более чем месяц службы никаких посылок от властей родного региона им не приходило.
Эту ситуацию уже прокомментировали власти региона, пишет Ufa1.ru. В администрации региона утверждают, что регулярно представители властей бывают в местах дислокации мобилизованных из Башкирии, об их проблемах знают и по возможности доставляют, что им необходимо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы. На территории региона организовано...Подробнее
Отец троих детей из Челябинской области Егор Масеев погиб на фронте. Хотя была рекомендация не отправлять на фронт...Подробнее
Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...Подробнее
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте. В интервью западному изданию он...Подробнее
Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник...Подробнее
22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации». У погибшего свердловчанина...Подробнее
Добиться возвращения мужа домой пытается Анна Москвина (все имена в тексте изменены), проживающая в Сысерти. Женщина...Подробнее
Уроженец Полевского Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщила...Подробнее
Комментировать