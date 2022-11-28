В Челябинской области похоронят 33-летнего многодетного отца, погибшего в спецоперации

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Отец троих детей из Челябинской области Егор Масеев погиб на фронте.
Хотя была рекомендация не отправлять на фронт отцов троих детей, Егор Масеев из Магнитогорска попал на передовую. Там он получил ранение, от которого и скончался. Теперь в военкомате говорят, что планировали вернуть его домой в ноябре, но не успели, пишет 74.ru.
Вряд ли это объяснение устроит его семью. У 33-летнего Егора остались жена, а также дети 11 и 6 лет, а младшей дочери и вовсе 5 месяцев.
Теперь уже идут разговоры о том, что его можно было вернуть не только как многодетного отца, но и по брони от металлургического комбината, на котором он работал. Но мужчины уже нет в живых, а семья потеряла мужа и отца.
Сколько еще таких случаев впереди, никто сказать не готов. Мобилизация в РФ прошла, а новости о том, что родные пытаются вернуть с фронта близких, не заканчиваются. При этом говорят и о планах властей провести еще одну мобилизацию в январе, чтобы восполнить понесенные потери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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