Мать троих детей из Сысерти пытается вернуть домой мобилизованного 36-летнего мужа

Сегодня, 15:59

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Мать троих детей из Сысерти пытается вернуть домой мобилизованного 36-летнего мужа
Фото из открытых источников

Добиться возвращения мужа домой пытается Анна Москвина (все имена в тексте изменены), проживающая в Сысерти.

Женщина рассказала, что ее мужа 36-летнего Петра Москвина мобилизовали еще 29 сентября и она осталась одна с тремя детьми, пишет E1.RU. Сейчас Петр Москвин в зоне боевых действий, на передовой.

До мобилизации Петр работал главным выпускающим механиком на распределительном центре одной из продуктовых сетей. Анна находилась в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Старшему сыну Петра и Анны только 12. Хотя Генштаб ВС РФ рекомендовал не мобилизовать отцов троих детей, Павла домой не вернули, а отправили на передовую.

«Сейчас он на первой линии фронта, но где именно, я не знаю: ни область, ни поселок. Про службу Петр почти ничего не сообщал. Рассказал только, что спят в землянках, что неделю не мылся, потом получилось — полтора литра воды на человека», - рассказала женщина.

По ее словам, ей сложно одной с тремя детьми. При этом приходится еще как-то выживать на 24 тыс. рублей в месяц. Никаких выплат, по ее словам, не было.

Анна уже обратилась во все возможные инстанции, написала обращение к президенту, объяснив ситуацию, в которой оказалась ее семья. Она надеется, что мужа удастся вернуть домой, хотя сделать это сложно, так как он на передовой.

Стоит отметить, что мобилизованные участвуют в боях едва ли не с первых дней мобилизации. Поэтому есть среди них уже и погибшие. О похоронах мобилизованных продолжают публиковать репортажи региональные СМИ. Анна надеется, что ее супругу повезет больше и домой он вернется живым и невредимым. Хотя нет сомнений, что на здоровье пребывание в сырых окопах точно скажется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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