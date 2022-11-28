В Полевском похоронят мобилизованного, погибшего в ходе СВО

26-летний мобилизованный Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Погиб Евгений Сафин еще 13 ноября, но около двух недель ушло на то, чтобы его тело идентифицировали и доставили в родной город, пишет E1.RU.

Мама мобилизованного Елена рассказывает, что ее сын погиб в ходе выполнения боевого задания на восточном участке фронта. У погибшего остались жена и маленький сын.

Хоронили недавно на Урале контрактника, который решил отправиться на фронт, чтобы заработать денег на свадьбу.

Похороны мобилизованных, добровольцев и военных проходят по всей России уже который день подряд. Стоит учитывать, что хоронить можно только тех, чьи тела опознаны официально. Но есть еще те, кого пока не удалось идентифицировать, или даже вернуть на территорию, контролируемую РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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