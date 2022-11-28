На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации».

У погибшего свердловчанина остались жена и маленькая дочь, которая родилась только в прошлом году.

На фронт Дмитрий попал как контрактник. Он отслужил срочную службу в 2018 году, но в ноябре 2021 года решил заключить контракт с ВС РФ.

Как сообщил глава Березовского Евгений Писцов, Дмитрий Бодунов был в составе подразделения, которое ведет бои в Херсонской области. Он погиб, по его словам, в ходе боевых действий.

И не только Дмитрия Бодунова будут хоронить в эти дни в регионе. 1 декабря похоронят мобилизованного жителя Карпинска Виталия Зайцева. А на днях похоронили контрактника, который отправился на фронт, чтобы заработать денег на свадьбу.

Судя по ситуации, поток похоронок будет расти, ведь власти, как заявляют некоторые источники, готовятся к еще одной волне мобилизации в январе. Она необходима, по словам экспертов, чтобы возместить понесенные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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