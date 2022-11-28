В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках
Фото из открытых источников

Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы.

На территории региона организовано несколько учебных полигонов, пишет НГС. И сейчас еще не все мобилизованные уехали на фронт, некоторые до сих пор остаются на полигонах, а жить им приходится в палатках.

Один из самых больших полигонов развернули в Кольцово. Как раз там для мобилизованных стоят палатки, но мужчины заявляют, что им комфортно жить в таких условиях. Судя по всему, лучше уже прожить зиму в палатке, но в глубоком тылу, чем попасть на передовую.

«Все нормально. Бегаем и спортом занимаемся», - рассказал один из мобилизованных.

Мужчины уже строят себе бани. Они рассказывают, что их нормально кормят, завозят достаточно дров и воды. Можно считать, что этим мобилизованным даже повезло.

Но не у всех такие хорошие условия, а есть уже и немало тех, кто никогда не пожалуется на холод или отсутствие пищи. Ведь мобилизованные с октября на передовой, поэтому погибшие есть уже и среди тех, кому повестки вручили по мобилизации с 21 сентября.

Ежедневно региональные СМИ сообщают о похоронах мобилизованных, добровольцев и военных, отправленных в зону проведения «военной спецоперации». И уже идут разговоры о том, что зимой может быть вторая волна мобилизации, чтобы заместить потери, понесенные за несколько месяцев боев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мать троих детей из Сысерти пытается вернуть домой мобилизованного 36-летнего мужа

Сегодня, 15:59

В Полевском похоронят мобилизованного, погибшего в ходе СВО

Сегодня, 09:44

В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

Сегодня, 08:54

На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

Сегодня, 08:49

Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Вчера, 11:14

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

Вчера, 10:44

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Вчера, 10:34

В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

Вчера, 09:24

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

28-11-2022, 08:59

В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

27-11-2022, 12:04

Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР

26-11-2022, 15:43

На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

26-11-2022, 08:09

33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

25-11-2022, 15:14

Песков опроверг информацию СМИ о планируемой «мобилизации страны»

25-11-2022, 13:04

С мобилизованным южноуральцем пропала связь после его отказа ехать на передовую СВО

25-11-2022, 08:14

В МВД Казакова рассказала об иностранных гражданах

24-11-2022, 15:09

Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах

24-11-2022, 07:59

В Башкирии простятся с мобилизованным Талгатом Киньябузовым

23-11-2022, 16:29

На Урале простились с погибшим на Украине 23-летним военнослужащим

23-11-2022, 15:04

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» назвала недостоверным интервью с «бойцом» ЧВК «Вагнер»

23-11-2022, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

28-11-2022, 08:59

0

В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...

Подробнее
В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

Сегодня, 08:54

0

Мобилизованных в Новосибирской области расселили в палатки, несмотря на морозы. На территории региона организовано...

Подробнее
E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

Вчера, 10:44

0

Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...

Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Вчера, 10:34

0

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...

Подробнее
Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

28-11-2022, 18:44

0

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте. В интервью западному изданию он...

Подробнее
На биржах снижается стоимость барреля нефти

На биржах снижается стоимость барреля нефти

28-11-2022, 16:54

0

Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Вчера, 11:14

0

Уроженец Полевского Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщила...

Подробнее
В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

Вчера, 09:24

0

37-летнего Александра Степкина из Белгородской области мобилизовали, несмотря на то, что у него есть трехлетний...

Подробнее
Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

Вчера, 14:44

0

В ходе работы совместного российско-китайского форума по вопросам бизнеса в перерывах между официальными мероприятиями...

Подробнее
На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

На Украине погиб 22-летний свердловчанин Дмитрий Бодунов, у которого остались жена и маленькая дочь

Сегодня, 08:49

0

22-летний житель города Березовский Дмитрий Бодунов погиб в ходе «военной спецоперации». У погибшего свердловчанина...

Подробнее