В Новосибирской области мобилизованные мужчины на СВО ВС РФ переживают морозы в палатках

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На территории региона организовано несколько учебных полигонов, пишет НГС. И сейчас еще не все мобилизованные уехали на фронт, некоторые до сих пор остаются на полигонах, а жить им приходится в палатках.
Один из самых больших полигонов развернули в Кольцово. Как раз там для мобилизованных стоят палатки, но мужчины заявляют, что им комфортно жить в таких условиях. Судя по всему, лучше уже прожить зиму в палатке, но в глубоком тылу, чем попасть на передовую.
«Все нормально. Бегаем и спортом занимаемся», - рассказал один из мобилизованных.
Мужчины уже строят себе бани. Они рассказывают, что их нормально кормят, завозят достаточно дров и воды. Можно считать, что этим мобилизованным даже повезло.
Но не у всех такие хорошие условия, а есть уже и немало тех, кто никогда не пожалуется на холод или отсутствие пищи. Ведь мобилизованные с октября на передовой, поэтому погибшие есть уже и среди тех, кому повестки вручили по мобилизации с 21 сентября.
Ежедневно региональные СМИ сообщают о похоронах мобилизованных, добровольцев и военных, отправленных в зону проведения «военной спецоперации». И уже идут разговоры о том, что зимой может быть вторая волна мобилизации, чтобы заместить потери, понесенные за несколько месяцев боев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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